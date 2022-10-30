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Шайба Кучерова принесла «Тампе-Бэй» победу над «Сан-Хосе», Василевский отразил 23 броска

Встреча прошла на льду «САП Центра».
30 октября 2022 09:06

«Тампа-Бэй» на выезде оказалась сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей отличились Виктор Хедман, Росс Колтон, Алекс Киллорн и Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

«Шаркс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Эрика Карлссона (дважды) и Нико Штурма.

В следующем матче «Тампа» примет дома «Оттаву», а «Сан-Хосе» на своей площадке сыграет с «Анахаймом». Оба противостояния состоятся 2 ноября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» – «Тампа-Бэй» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы:
1:0 – Карлссон (Гертл), 1:32
1:1 – Хедман (Пойнт), 1:22
1:2 – Колтон (Хэйгл, Киллорн), 13:44
2:2 – Штурм (Влэшик, Канин), 25:36
2:3 – Киллорн (Чернак, Пол), 38:41
3:3 – Карлссон (Гертл, Майер), 44:34
3:4 – Кучеров (Пойнт, Хэйгл), 59:03
Вратари: Раймер 22/26 – Ан. Василевский 24/27.

источник: «Советский спорт»
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