Шайба Кучерова принесла «Тампе-Бэй» победу над «Сан-Хосе», Василевский отразил 23 броска

«Стараюсь играть не только на ребят из Латинской Америки». Хесус Медина — о победном голе за ЦСКА и погоне за «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, забивший победный мяч в ворота «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (1:0), рассказал о своей игре, дебюте Матвея Лукина и золотой гонке.