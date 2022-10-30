«Миннесота» уступила «Детройту», несмотря на рекордный гол Капризова

«Детройт» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ред Уингз».
В составе победителей дубль оформил Лукас Рэймонд.
«Уайлд» ответили заброшенной шайбой в исполнении российского нападающего Кирилла Капризова.
Для форварда этот гол стал 80-м за время выступления в североамериканской лиге. Важно, что на достижение этой отметки Капризову потребовалось 144 матча, что является новым клубным рекордом.
В следующем матче «Детройт» отправится в гости к «Баффало» (1 ноября), а «Миннесота» на выезде сыграет с «Чикаго» (31 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Миннесота» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Капризов (Годро, Зукарелло-Асен), 1:28
1:1 – Рэймонд (Ларкин, Эрни), 16:51
2:1 – Рэймонд (Ларкин, Кубалик), 39:55
Вратари: Хуссо 30/31 – Густавссон 23/25.