«Миннесота» уступила «Детройту», несмотря на рекордный гол Капризова

«Детройт» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ред Уингз».

В составе победителей дубль оформил Лукас Рэймонд.

«Уайлд» ответили заброшенной шайбой в исполнении российского нападающего Кирилла Капризова.

Для форварда этот гол стал 80-м за время выступления в североамериканской лиге. Важно, что на достижение этой отметки Капризову потребовалось 144 матча, что является новым клубным рекордом.

В следующем матче «Детройт» отправится в гости к «Баффало» (1 ноября), а «Миннесота» на выезде сыграет с «Чикаго» (31 октября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Миннесота» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Капризов (Годро, Зукарелло-Асен), 1:28

1:1 – Рэймонд (Ларкин, Эрни), 16:51

2:1 – Рэймонд (Ларкин, Кубалик), 39:55

Вратари: Хуссо 30/31 – Густавссон 23/25.