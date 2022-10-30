Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»

Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз».
30 октября 2022 09:23

«Монреаль» на выезде оказался сильнее «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Канадиенс».

В составе победителей хет-трик оформил Кристиан Дворак. Также отличились Коул Кофилд (дважды), Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэйдена Шенна, Джордана Кайру, Ноэля Аччари и Владимира Тарасенко.

В следующем матче «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте» (2 ноября), а «Сент-Луис» примет дома «Лос-Анджелес» (1 ноября).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Монреаль» – 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
Голы:
1:0 – Кайру (Фолк, Шенн), 7:47
1:1 – Сузуки (Кофилд, Харрис), 15:08
2:1 – Аччари (Крюг, Питлик), 25:10
3:1 – Кайру (Шенн, Фолк), 29:38
3:2 – Кофилд (Дак, Сузуки), 30:56
3:3 – Слафковски (Галлахер, Уайдман), 33:05
3:4 – Кофилд (Дак, Сузуки), 35:46
3:5 – Дворак (Харрис, Андерсон), 41:41
3:6 – Дворак (), 41:21 4:6 – Тарасенко (Томас), 42:47
4:7 – Дворак (Аллен, Монахан), 58:25
Вратари: Биннингтон 18/24 – Аллен 26/30.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»
Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз».
30.10.2022 09:23
Хоккей
«Миннесота» уступила «Детройту», несмотря на рекордный гол Капризова
Игра состоялась на «Литл Сесарс Арене».
30.10.2022 09:17
Хоккей
Шайба Кучерова принесла «Тампе-Бэй» победу над «Сан-Хосе», Василевский отразил 23 броска
Встреча прошла на льду «САП Центра».
30.10.2022 09:06
Хоккей
«Рейнджерс» нанесли поражение «Далласу», Панарин отдал голевой пас
Клуб из Нью-Йорка прервал серию поражений.
29.10.2022 23:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бучневич вернулся в состав «Сент-Луиса» после травмы
В ночь на 30 октября «Блюз» проведут матч с «Монреалем».
29.10.2022 22:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мартемьянов - о победе «Сибири» над «Северсталью»: Поначалу играли робко, поддавливал статус матча
Новосибирский клуб отмечает свое 60-летие.
29.10.2022 17:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», одержав шестую победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
29.10.2022 16:50
Хоккей
«Сибирь» победила «Северсталь», забросив четыре шайбы в неравных составах
Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в Новосибирске.
29.10.2022 15:47
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», Кузьменко и Михеев набрали 4 очка
«Кэнакс» одержали вторую победу кряду.
29.10.2022 08:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Малкин хочет закончить карьеру в составе «Питтсбурга»
Перед этим россиянин хочет получить 11-й номер в команде. 
28.10.2022 23:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Да не бил никто Баринова — просто рука и лицо нашли друг друга». Валерий Масалитин — об отмененном голе Ушакова
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги матча армейцев против «Локомотива» (1:0) и их выступлений в первом круге РПЛ в целом.
«Стараюсь играть не только на ребят из Латинской Америки». Хесус Медина — о победном голе за ЦСКА и погоне за «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, забивший победный мяч в ворота «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (1:0), рассказал о своей игре, дебюте Матвея Лукина и золотой гонке.
Первое дерби в пользу красно-синих! Как ЦСКА победил «Локо» (видео)
В 15-м туре РПЛ армейцы прервали серию из трех игр без побед, взяв три очка во встрече с железнодорожниками (1:0).
«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.
Новое «секретное оружие» Тутберидзе! Как Петросян ошарашила Трусову тройным акселем в Сочи
На втором этапе Гран-при России короткую программу уверенно выиграла Аделия Петросян. Новая звезда Этери Тутберидзе на восемь баллов оторвалась от ее бывшей воспитанницы – знаменитой Александры Трусовой.
«Химки» самораспускаются? Глушакова отправили с игры домой, тренера удалили, команда получила шесть от «Динамо»
Первый круг РПЛ химчане завершили разгромным поражением от бело-голубых (1:6).
«Смена тренера мгновенно «Локо» не оживит — ЦСКА сейчас сильнее и победит 2:0». Прогноз Ловчева на столичное дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы соперников по одному из центральных матчей 15-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
Не торопитесь ставить все деньги на украинскую Матрицу! Расклады перед боем Ломаченко — Ортис
В ночь на 30 октября в Нью-Йорке пройдет поединок в рамках легкого веса между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
«Как капитан, он не имеет права удаляться». Роман Ротенберг — о Яшкине после победы над «Динамо» в тысячном матче СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матчи регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).
Победный дубль или двойной провал? Что принесет Трусовой и Кондратюку первый турнир у одного тренера
В субботу и воскресенье в Сочи пройдет второй этап Гран-при России-2022. Александра Трусова впервые будет выступать под руководством Светланы Соколовской.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика