Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»

«Монреаль» на выезде оказался сильнее «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Канадиенс».
В составе победителей хет-трик оформил Кристиан Дворак. Также отличились Коул Кофилд (дважды), Ник Судзуки и Юрай Слафковски.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэйдена Шенна, Джордана Кайру, Ноэля Аччари и Владимира Тарасенко.
В следующем матче «Монреаль» отправится в гости к «Миннесоте» (2 ноября), а «Сент-Луис» примет дома «Лос-Анджелес» (1 ноября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Монреаль» – 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
Голы:
1:0 – Кайру (Фолк, Шенн), 7:47
1:1 – Сузуки (Кофилд, Харрис), 15:08
2:1 – Аччари (Крюг, Питлик), 25:10
3:1 – Кайру (Шенн, Фолк), 29:38
3:2 – Кофилд (Дак, Сузуки), 30:56
3:3 – Слафковски (Галлахер, Уайдман), 33:05
3:4 – Кофилд (Дак, Сузуки), 35:46
3:5 – Дворак (Харрис, Андерсон), 41:41
3:6 – Дворак (), 41:21 4:6 – Тарасенко (Томас), 42:47
4:7 – Дворак (Аллен, Монахан), 58:25
Вратари: Биннингтон 18/24 – Аллен 26/30.