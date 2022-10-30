Георгиев отразил 39 бросков, но это не помогло «Колорадо» обыграть «Айлендерс»

«Айлендерс» на своей площадке оказались сильнее «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мейфилд, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу. Вратарь Семен Варламов отразил 33 броска из 37.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Эвана Родригеса (дважды), Микко Рантанена и Алекса Ньюхука. Голкипер Александр Георгиев совершил 39 сэйвов.
В следующем матче «Айлендерс» отправятся на выезд к «Чикаго» (2 ноября), а «Колорадо» примет дома «Коламбус» (4 ноября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Колорадо» – 5:4 (0:0, 1:3, 4:1)
Голы:
0:1 – Родригес (Лехконен, Рантанен), 21:46
0:2 – Рантанен (Мэнсон), 27:28
0:3 – Родригес (Тэйвс, Маккиннон), 28:33
1:3 – Добсон (Вальстром, Романов), 29:53
2:3 – Паризе (Пулок, Пажо), 43:35
3:3 – Мэйфилд (Сизикас, Барзэл), 50:39
4:3 – Бовилье (Ли), 50:56
5:3 – Нелсон (), 58:39
5:4 – Ньюхук (Маккиннон, Макар), 59:30
Вратари: Варламов 33/37 – Георгиев 39/43.