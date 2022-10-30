Тренер «Питтсбурга» Салливан назвал причину поражений команды в последних матчах НХЛ

Главный тренер «Питтсбурга Пингвинз» Майк Салливан поделился своими мыслями по поводу серии поражений команды.

Отмечается, что коллективу не удается набрать очки на выезде уже в четвертом матче подряд. Последнюю игру в рамках регулярного чемпионат НХЛ «пингвины» проводили в Сиэтле, уступив хозяевам со счетом 1:3.

«Ребята подавлены, но у них есть гордость. Они жаждут побеждать, а я чувствуют себя паршиво, когда мы проигрываем несколько матчей кряду. Игрокам не все равно. Просто мы должны превратить наше разочарование в решимость и злость. Мы должны хорошо потрудиться, чтобы вернуться», – приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, что «Питтсбург» после девяти сыгранных матчей находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе девять очков. Следующую игру команда проведет дома против «Бостон Брюинз» (2 ноября).