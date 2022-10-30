Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло на второе место в Западной конференции

Московское «Динамо» на своей площадке оказалось сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.
В составе хозяев отличились Кирилл Готовец, Джордан Уил и дважды Максим Джиошвили.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алексея Кручинина и Сергея Гончарука.
Таким образом, «Динамо» с 34 очками поднялось на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Торпедо» находится на пятой строчке, имея в своем активе 29 очков.
В следующем матче «Динамо» примет дома «Металлург», а «Торпедо» отправится на выезд к «Витязю». Обе игры состоятся 1 ноября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Торпедо» – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Готовец (О'Делл), 18:22
2:0 – Уил (Мартынов, Лилья), 24:43
2:1 – Кручинин (Виноградов, Конюшков), 30:17
2:2 – Гончарук (Кручинин), 32:32
3:2 – Джиошвили (Кодола, Миронов), 34:01
4:2 – Джиошвили (пустые ворота), 57:35.