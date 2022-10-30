«Адмирал» впервые с 2015 года выиграл в гостях у «Автомобилиста» в матче КХЛ

«Адмирал» выиграл в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги у «Автомобилиста». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Шевченко (12-я минута) и Николай Елисеев (35). У хозяев поля численное преимущество реализовал Брукс Мэйсек (27).

В третьем периоде хозяева устроили штурм ворот «Адмирала», сделав 21 бросок в створ ворот, все были отбиты вратарем «Адмирала» Александром Лазушиным. Гости ответили лишь двумя бросками.«Адмирал» прервал свою десятиматчевую проигрышную серию личных встреч против «Автомобилиста».

«Адмирал», набрав 27 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, у «Автомобилиста» 31 очко и третья позиция на Востоке.

Следующую игру «Адмирал» проведет в Челябинске с «Трактором», а «Автомобилист» 3 ноября примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 (0:1, 1:1,

Голы:

0:1 – Шевченко (Емец, Уильямс), 11:34

1:1 – Мэйсек (бол.), 26:16

1:2 – Елисеев (Криштоф, Шулак), 34:26

Вратари: Маттссон - Лазушин