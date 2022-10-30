«Трактор» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Челябинский «Трактор» победил в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» со счетом 1:0.
Победная шайба на счету Максима Шабанова (29-я минута). Вратарь «Трактора» отразил 26 бросков в створ ворот, четвертый раз в сезоне сыграв «на ноль».
«Трактор» набрал 23 очка и переместился на седьмое место в Восточной конференции, у «Амура», замыкающего турнирную таблицу на Востоке, 18 очков.
Следующий матч «Трактор» проведет дома 1 ноября с «Адмиралом», а «Амур» в тот же день в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Амур» (Хабаровск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Гол:
1:0 – Шабанов (Телегин, Блажиевский), 28:59.
Вратари: Проскуряков - Калниньш
источник: «Советский спорт»