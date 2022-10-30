Епанчинцев объяснил, почему «Амур» проиграл «Трактору»

Главный тренер хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила челябинскому «Трактору».

«Соперник нашел этот момент, повёл в счёте и где-то сыграл правильно, от обороны. Мы не нашли своего шанса, хотя в конце встречи он был.

Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота. Хотели больше сыграть по чистому льду, по углам, в этих моментах смотрелись неплохо, но оттуда голы не забиваются», - приводит слова специалиста пресс-служба дальневосточников.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Трактора». Победная шайба на счету Максима Шабанова (29-я минута). Вратарь «Трактора» отразил 26 бросков в створ ворот, четвертый раз в сезоне сыграв «на ноль».

«Трактор» набрал 23 очка и переместился на седьмое место в Восточной конференции, у «Амура», замыкающего турнирную таблицу на Востоке, 18 очков.

Следующий матч «Трактор» проведет дома 1 ноября с «Адмиралом», а «Амур» в тот же день в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым».