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«Авангард» благодаря шайбе Белова победил «Куньлунь»

Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в Мытищах.
30 октября 2022 19:16
автор: Максим Скороходов

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 5:2.

В составе «ястребов» забивали Александр Дергачев (8-я минута), Сергей Толчинский (15), Антон Белов (45), Рид Буше и Владимир Брюквин, поразившие пустые ворота (оба - на 60-й). У «Ред Стар» заброшенными шайбами отличились Тайлер Вон (13) и Джек Родуолд (37).

Таким образом, омская команда набрала 23 очка и поднялась на седьмое место Восточной конференции, клуб из Пекина остался с 21 очком десятым на Западе.

«Авангард» 1 ноября сыграет в гостях против «Спартака», «Куньлунь» на следующий день примет минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Авангард» (Омск) - 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы:
0:1 – Дергачев (Толчинский, Сведберг), 7:28
1:1 – Вонг (Фу), 12:41
1:2 – Толчинский (Грицюк), 14:04
2:2 – Родуолд (Пу), 36:50
2:3 - Белов (Чистяков, Ткачев), 44:37
2:4 - Буше (Найт), 59:02 (П.В.)
2:5 - Брюквин (Жарков), 59:43 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
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