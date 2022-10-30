«Авангард» благодаря шайбе Белова победил «Куньлунь»

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 5:2.

В составе «ястребов» забивали Александр Дергачев (8-я минута), Сергей Толчинский (15), Антон Белов (45), Рид Буше и Владимир Брюквин, поразившие пустые ворота (оба - на 60-й). У «Ред Стар» заброшенными шайбами отличились Тайлер Вон (13) и Джек Родуолд (37).

Таким образом, омская команда набрала 23 очка и поднялась на седьмое место Восточной конференции, клуб из Пекина остался с 21 очком десятым на Западе.

«Авангард» 1 ноября сыграет в гостях против «Спартака», «Куньлунь» на следующий день примет минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Авангард» (Омск) - 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы:

0:1 – Дергачев (Толчинский, Сведберг), 7:28

1:1 – Вонг (Фу), 12:41

1:2 – Толчинский (Грицюк), 14:04

2:2 – Родуолд (Пу), 36:50

2:3 - Белов (Чистяков, Ткачев), 44:37

2:4 - Буше (Найт), 59:02 (П.В.)

2:5 - Брюквин (Жарков), 59:43 (П.В.)