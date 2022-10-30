ЦСКА выиграл десятый матч подряд и вышел на второе место на Западе

ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра в Сочи завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. У армейцев заброшенными шайбами отметились Виталий Абрамов (12-я минута), Данил Юртайкин (13), Владислав Каменев (35, 58), Андрей Светлаков (43), Максим Мамин (56). Вратарь армейцев Всеволод Скотников отразил 26 бросков в створ своих ворот, первый раз в карьере сыграв «на ноль».
ЦСКА набрал 35 очков и вернул себе вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, обойдя московское «Динамо». У «Сочи» девять очков, команда находится на последнем месте на Западе.
Следующую игру ЦСКА проведет в Казани против «Ак Барса» 1 ноября, а 2 ноября «Сочи» сыграет в Санкт-Петербурге против лидеров Западной конференции СКА
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) – ЦСКА (Москва) – 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Голы:
0:1 – Абрамов (Сергеев), 12:00
0:2 – Юртайкин (Карнаухов, Дыбленко), 12:49
0:3 – Каменев (Дуда, Слепышев), 34:35
0:4 – Светлаков (Карнаухов, Провольнев), 42:48.
0:5 – Мамин (Каменев, Окулов), 55:09
0:6 – Каменев (Окулов), 57:47
Вратари: Третьяк – Скотников