ЦСКА выиграл десятый матч подряд и вышел на второе место на Западе

ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Сочи завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. У армейцев заброшенными шайбами отметились Виталий Абрамов (12-я минута), Данил Юртайкин (13), Владислав Каменев (35, 58), Андрей Светлаков (43), Максим Мамин (56). Вратарь армейцев Всеволод Скотников отразил 26 бросков в створ своих ворот, первый раз в карьере сыграв «на ноль».

ЦСКА набрал 35 очков и вернул себе вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, обойдя московское «Динамо». У «Сочи» девять очков, команда находится на последнем месте на Западе.

Следующую игру ЦСКА проведет в Казани против «Ак Барса» 1 ноября, а 2 ноября «Сочи» сыграет в Санкт-Петербурге против лидеров Западной конференции СКА

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – ЦСКА (Москва) – 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Голы:

0:1 – Абрамов (Сергеев), 12:00

0:2 – Юртайкин (Карнаухов, Дыбленко), 12:49

0:3 – Каменев (Дуда, Слепышев), 34:35

0:4 – Светлаков (Карнаухов, Провольнев), 42:48.

0:5 – Мамин (Каменев, Окулов), 55:09

0:6 – Каменев (Окулов), 57:47

Вратари: Третьяк – Скотников