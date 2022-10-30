«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» победили в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамский «Нефтехимик».

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля, которые смогли отыграться, пропустив в первые три минуты матча две шайбы.

У победителей дублем отметился Никита Евсеев (13-я и 56-я минута), по шайбе забросили Кирилл Адамчук (12) и Вячеслав Войнов (29), Илья Сафонов (60). В составе гостей отличились Евгений Кашников (2) и Энтони Камара (3).

В матче не принимал участие нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, выведенный из состава по решению тренерского штаба Олега Знарка.

«Ак Барс» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в Восточной конференции, у «Нефтехимика» 19 очков и десятая позиция на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» в Казани примет ЦСКА 1 ноября, а 3 ноября московских армейцев примет и «Нефтехимик».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Кашников (Белозеров, Чивилев), 01:44

0:2 – Камара (Митякин, Хохлов), 02:51

1:2 – Адамчук, 11:54

2:2 – Евсеев (Сафонов), 12:42

3:2 – Войнов (Петров, Семенов), 28:08

4:2 – Евсеев (Кагарлицкий), 55:40

5:2 – Сафонов (Галиев), 59:01

Вратари: Билялов, Мифтахов (с 03:15) - Озолин