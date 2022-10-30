СКА впервые в сезоне пропустил четыре шайбы, но смог обыграть «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде нанес поражение московскому «Спартаку».
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Марат Хайруллин, Дмитрий Яшкин, реализовавший большинство, оформивший дубль Михаил Пашнин, Дамир Жафяров и Евгений Кетов.
Хозяева ответили дублем Матвея Заседы, а также голами Данилы Квартальнова и Ильи Талалуева.
Отметим, что СКА впервые в сезоне пропустил в одном матче четыре шайбы.
После этой победы питерцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции с 47 очками. В активе «Спартака» 27 очков и седьмое место.
источник: «Советский спорт»