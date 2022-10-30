Чинахов сократил счет в матче «Нью-Джерси» и «Коламбуса», забросив вторую шайбу в сезоне

Егор Чинахов стал автором первой шайбы «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Дэвилз».

Во втором периоде Чинахов с передачи Коула Силлинджера отыграл одну шайбу при счете 0:3 в пользу «дьяволов». До этого «Коламбус» пропустил дважды подряд с разницей в 33 секунды.

Гол россиянина позволил гостям поднять голову, однако за 22 секунды до сирены на второй перерыв они позволили хозяевам забросить четвертую шайбу.

После двух периодов счет 4:1 в пользу «Нью-Джерси».