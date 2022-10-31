Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от разгрома в матче с «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на своем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Фабиан Зеттерлунд, Нико Хишир, Райан Грейвс, Джон Марино, Йонас Зигенталер, реализовавший большинство, Йеспер Братт и Майлс Вуд.

У гостей единственную шайбу забросил Егор Чинахов, для которого этот гол стал уже вторым в текущем сезоне.

«Дьяволы» набрали 12 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с шестью очками упал на последнюю, 16-ю строчку.