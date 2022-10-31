Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капризов принес «Миннесоте» победу над «Чикаго»

Россиянин реализовал решающий буллит.
31 октября 2022 08:42
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мэттью Болди. Еще одну шайбу забросил Мэйсон Шоу, а Кирилл Капризов реализовал победный буллит.

Хозяева ответили голами Джека Маккейба, Джонатана Тейвза и Андреаса Атанасью.

«Дикари» набрали девять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с десятью очками остался на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Капризов принес «Миннесоте» победу над «Чикаго»
Россиянин реализовал решающий буллит.
31.10.2022 08:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от разгрома в матче с «Нью-Джерси»
31.10.2022 00:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чинахов сократил счет в матче «Нью-Джерси» и «Коламбуса», забросив вторую шайбу в сезоне
Россиянин вернул свою команду в игру.
30.10.2022 22:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА впервые в сезоне пропустил четыре шайбы, но смог обыграть «Спартак»
Команды забили десять шайб на двоих.
30.10.2022 19:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
Казанская команда смогла переломить ход встречи и победить с крупным счетом.
30.10.2022 19:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА выиграл десятый матч подряд и вышел на второе место на Западе
Армейцы разгромили «Сочи», забросив шесть безответных шайб.
30.10.2022 19:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» благодаря шайбе Белова победил «Куньлунь»
Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в Мытищах.
30.10.2022 19:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Епанчинцев объяснил, почему «Амур» проиграл «Трактору»
Хабаровчане не смогли поразить ворота соперника.
30.10.2022 18:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Трактор» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Голкипер челябинцев Проскуряков оформил четвертый «сухарь» в сезоне.
30.10.2022 17:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» впервые с 2015 года выиграл в гостях у «Автомобилиста» в матче КХЛ
Хоккеисты из Владивостока набирают очки шестой матч подряд.
30.10.2022 16:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Официально: Ферстаппен круче Шумахера! Итоги Гран-при Мексики
Победителем этапа «Формулы-1» в Мехико стал новоиспеченный двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, который выиграл уже 14-ю гонку в нынешнем сезоне, побив рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Хватит называть Кондратюка «парнем Трусовой»! Чем завершился этап Гран-при в Сочи
Последнее золото турнира выиграл чемпион страны и Европы Марк Кондратюк, опередивший ближайшего соперника почти на сорок баллов.
Их не догонят! Как «Зенит» вырвал победу в Краснодаре и прошел первый круг РПЛ без единого поражения
В 15-м туре РПЛ петербуржцы дожали в гостях «быков» (1:0) благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.
Папа Даня — чемпион! Такого классного тенниса, как в Вене, Медведев не показывал с зимы
Россиянин Даниил Медведев стал победителем представительного турнира в Австрии. В финальном матче он в трех партиях обыграл Дениса Шаповалова из Канады.
«Пачка валидола к шайбе? Нам не надо ничего лишнего». Роман Ротенберг — после победы 6:4 над «Спартаком»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:4).
«Пусть Промес продолжает забивать, а с Зобнина — ужин!» Джикия — о победе над «Торпедо»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Торпедо» в 15-м туре РПЛ (1:0) рассказал о прогрессе молодежи, юбилее Романа Зобнина и ближайшем будущем сборной России.
Абаскаль отработал на пятерку! Как «Спартак» победил «Торпедо» и стал вторым по итогам половины сезона
В 15-м туре РПЛ красно-белые выиграли у автозаводцев (1:0) благодаря голу Квинси Промеса.
…И тут Тутберидзе сказала «Давай!» Как Петросян стала чемпионкой сочинского Гран-при
Золото второго этапа Гран-при России завоевала Аделия Петросян из школы Этери Тутберидзе. Серебро и бронза у фигуристок Светланы Соколовской – Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой соответственно.
Добрая война или худой мир? Почему Неймар и Мбаппе не могут ужиться в Париже
Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси продолжают штамповать голы в матчах Лиги 1 в Лиги чемпионов, однако уже зимой супертрио может распасться. Рассказываем о том, что происходит во взаимоотношениях француза и бразильца, которых не в состоянии помирить даже их звездный одноклубник из Аргентины.
«В гостях питерцы забивают мало, поэтому победят всего 2:1». Ловчев — о матче «Краснодар» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 15-го тура РПЛ (30 октября, 19:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика