Капризов принес «Миннесоте» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мэттью Болди. Еще одну шайбу забросил Мэйсон Шоу, а Кирилл Капризов реализовал победный буллит.

Хозяева ответили голами Джека Маккейба, Джонатана Тейвза и Андреаса Атанасью.

«Дикари» набрали девять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с десятью очками остался на десятой строчке.