Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Аризону Койотис».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Алексис Лафренье, Артемий Панарин и Мика Зибанежад, реализовавший большинство. Кроме того, россиянин дважды ассистировал партнерам и в итоге набрал три очка.

Ворота победителей защищал Игорь Шестеркин.

Хозяева ответили голами Лоусона Круза, также воспользовавшегося игрой в неравных составах, и Ника Бьюгстада.

«Рейнджерс» набрали 12 очков и вышли на третье место в Восточной конференции. «Чикаго» с десятью очками замыкает кубковую восьмерку на Западе.