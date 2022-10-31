Александр Овечкин: Моя цель - остаться в «Вашингтоне» до конца карьеры

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о поставленных перед собой личных задачах.

«Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу ее постичь, это очень круто. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, что также круто», - сказал одна из легенд НХЛ пресс-службе турнира.

Овечкин проводит 18-й сезон в «Вашингтоне», куда перешел в 2005 году из своего родного клуба московского «Динамо». Российский форвард забросил 784 шайбы в своей заокеанской карьере, что является третьим результатом в истории НХЛ. Больше голов только у завершивших карьеры Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).