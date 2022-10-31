Серебряков, Телегин и Яшкин признаны лучшими игроками прошедшей недели КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков турнира на прошлой неделе.

Лучшим вратарем стал хоккеист «Адмирала» Никита Серебряков, при нем в воротах «моряки» выиграли два матча из двух, причем одна победа была одержана в серии буллитов. Сам Серебряков отразил 98,8 процента бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан Сергей Телегин из «Трактора», он сделал четыре голевых передачи, совершил четыре силовых приема и заблокировал шесть бросков по воротам своей команды.

Лучшим нападающим был представитель СКА Дмитрий Яшкин, он забросил четыре шайбы, одна из которых оказалась победной, а также сделал одну голевую передачу.

Лучшим новичком лиги КХЛ назвала защитника «Ак Барса» Никиту Евсеева, на счету которого дубль, четыре силовых приема, одна блокировка броска и три отбора.