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«Локомотив» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная в третьем периоде.
31 октября 2022 21:21
автор: Александр Евграфов

«Локомотив» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Ярославле закончилось со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Единственная шайба на счету Максима Березкина (51-я минута).

Вратарь «Локомотива» Иван Бочаров отразил 26 бросков в створ своих ворот и в третий раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. На его счету 23 игры «на ноль» в карьере.

«Локомотив» набрал 33 очка и сохранил четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, у минского «Динамо», занимающего восьмое место на Западе, 24 очка.

Следующий матч минское «Динамо» проведет 2 ноября в Мытищах против «Куньлунь Ред Стар», а днем спустя «Локомотив» примет в Ярославле магнитогорский «Металлург».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол:

1:0 – Березкин (Каюмов, Мисюль), 50:33

Вратари: Бочаров - Колосов

источник: «Советский спорт»
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