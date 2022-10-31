Тренер «Локомотива» Никитин – о победе над минским «Динамо»: Сработала тренерская интуиция

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (1:0).

Отметим, что единственную шайбу во встрече забросил нападающий хозяев Максим Березкин.

– Непростая игра, но мы заслужили победу. В концовке было очень много сил потрачено, поэтому не стали рисковать результатом. Мы планомерно готовим молодых игроков, не нужно спешить с этим. То, что сегодня сработало, не всегда получается. Здесь сработала тренерская интуиция. Почувствовали, что Максим сможет сработать в звене с Шалуновым и Каюмовым. Увидим, что будет дальше» – цитирует Никитина пресс-служба ярославского клуба.

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 24 играх.

3 ноября подопечные Никитина встретятся с «Металлургом» в Ярославле.