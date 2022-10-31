Вудкрофт считает, что его команда не заслужила поражения в матче с «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда потерпела поражение от ярославского «Локомотива».
«Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи», - приводит слова специалиста пресс-служба минчан.
Встреча в Ярославле закончилось со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Единственная шайба на счету Максима Березкина (51-я минута).
«Локомотив» набрал 33 очка и сохранил четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, у минского «Динамо», занимающего восьмое место на Западе, 24 очка.
Следующий матч минское «Динамо» проведет 2 ноября в Мытищах против «Куньлунь Ред Стар», а днем спустя «Локомотив» примет в Ярославле магнитогорский «Металлург».