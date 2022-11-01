«Лос-Анджелес» разгромил на выезде «Сент-Луис», Барбашев ассистировал Торопченко

«Сент-Луис» уступил на своем льду «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ,

Встреча на льду «Энтерпрайз-центр» завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» на 31-й минуте отличился российский нападающий Алексей Торопченко. Ему ассистировал соотечественник Иван Барбашев. Два других россиянина Павел Бучневич и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.

У «Лос-Анджелеса» дубль оформил Карл Грундстрем (24-я и 30-я минуты). По шайбе забросили Габриэль Виларди (14-я), Анже Копитар (26-я) и Артур Калиев (28-я).