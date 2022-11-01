Гусев подписал двухлетний контракт со СКА

Российский форвард Никита Гусев подписал контракт со СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг сообщил на специальной пресс-конференции, что соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Отметим, что Гусев уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2019 год, а также в сезоне‑2021/22. В составе СКА нападающий завоевал Кубок Гагарина (2016/17).

В минувшем сезоне Гусев провел 47 матчей, в которых набрал 51 (17+34) очко.

Дебют в новом сезоне Никиты может выпасть на матч против «Сочи», который состоится 2 ноября.