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Радулов примет участие в матче «Ак Барса» с ЦСКА

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
01 ноября 2022 12:35
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов вернулся в основной состав команды.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 36-летний хоккеист тренируется в звене с Артёмом Галимовым и Ильей Сафоновым. Радулов примет участие в матче с ЦСКА, который состоится 1 ноября в Казани.

Напомним, что форвард пропускал матч с «Нефтехимиком» (5:2) по решению тренерского штаба «Ак Барса» во главе с Олегом Знарком.

В текущем сезоне Радулов провел 22 игры, в которых набрал 15 (8+7) очков.

«Ак Барс» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. У казанцев 24 очка после 23 матчей.

источник: «БИЗНЕС Online»
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