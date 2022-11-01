Экс-защитник «Спартака» стал скаутом «Флориды»

Бывший защитник московского «Спартака» Олег Евенко стал скаутом «Флориды Пантерз».

По информации белорусской прессы, хоккеист, который является гражданином этой страны, теперь значится в медиагайде «пантер» именно в этой роли. При этом официально об окончании спортивной карьеры Евенко не объявлял.

Напомним, что за океаном белорус успел поиграть только в АХЛ. На его счету также 162 матча в КХЛ, в которых он набрал 14 (5+9) очков. Последним клубом защитника был московский «Спартак».

Хоккеист также выступал за сборную Белоруссии.