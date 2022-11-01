КХЛ объявила лучших игроков октября

КХЛ назвала лучших игроков лиги в октябре.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим голкипером стал вратарь ярославского «Локомотива» Иван Бочаров. Из 154 бросков по своим воротам в течение месяца Бочаров отразил 94,81%.

Лучшим защитником признан Александр Никишин, представляющий СКА. В 13 матчах хоккеист набрал 11 (2+9) очков, а его команда уверенно лидирует как в Западной конференции, так и во всем регулярном чемпионате.

Лучшим форвардом стал Брэндон Ип из «Куньлунь Ред Старз». В его активе 14 игр и 15 (8+7) набранных очков.

Наконец, новичком месяца признан хабаровчанин Ярослав Лихачев (»Амур»). Хоккеист выходил на лед в 11 встречах и успел набрать шесть (3+3) очков.

Отметим, что все хоккеисты, кроме Никишина, впервые удостоились такой чести в своей карьере.