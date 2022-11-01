«Барыс» благодаря реализации большинства победил «Сибирь»

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:1.
На реализацию большинства нападающими казахстанской команды Джереми Бракко (9-я минута) и Линденом Веем (18) и гол Кирилла Савицкого в пустые ворота (60) клуб из России ответил шайбой Вячеслава Основина (34).
Таким образом, команда из Астаны набрала 25 очков и поднялась на шестое место Восточной конференции, где новосибирский коллектив с 30 очками идет четвертым.
3 ноября «Барыс» сыграет дома против «Адмирала», а «Сибирь» проведет выездную встречу с «Авангардом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Бракко (Шестаков), 8:05 (Бол.)
1:1 – Основин (Бутузов, Мерфи), 33:10.
2:1 - Вей (Бракко), 57:20 (Бол.)
3:1 - Савицкий (Петухов), 59:39 (П. В.)