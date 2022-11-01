«Барыс» благодаря реализации большинства победил «Сибирь»

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:1.

На реализацию большинства нападающими казахстанской команды Джереми Бракко (9-я минута) и Линденом Веем (18) и гол Кирилла Савицкого в пустые ворота (60) клуб из России ответил шайбой Вячеслава Основина (34).

Таким образом, команда из Астаны набрала 25 очков и поднялась на шестое место Восточной конференции, где новосибирский коллектив с 30 очками идет четвертым.

3 ноября «Барыс» сыграет дома против «Адмирала», а «Сибирь» проведет выездную встречу с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Бракко (Шестаков), 8:05 (Бол.)

1:1 – Основин (Бутузов, Мерфи), 33:10.

2:1 - Вей (Бракко), 57:20 (Бол.)

3:1 - Савицкий (Петухов), 59:39 (П. В.)