Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов «Амуру»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе.
01 ноября 2022 19:28
автор: Максим Скороходов

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» (1:2).

В основное время за гостей забил Сергей Дубакин (9-я минута), на что хозяева льда ответили шайбой Даниила Алалыкина (39).

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов выиграл «Амур» - 1:0. Победный бросок на счету Ярослава Лихачева.

Таким образом, «тигры» набрали 20 очков и покинули последнее место Восточной конференции, перейдя на десятое место. Клуб из Уфы там же идет вторым, имея в своем активе 34 очка

3 ноября «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Амур» проведет выездную встречу с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» - «Амур» - 1:2Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1Б)

Голы:
0:1 – Дубакин (Барулин, Вихарев), 8:15
1:1 – Алалыкин (Бирюков, Башкиров), 38:40
1:2 - Лихачев - победный буллит

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов «Амуру»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе.
01.11.2022 19:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Шабанова принес «Трактору» победу над «Адмиралом»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Челябинске.
01.11.2022 19:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Барыс» благодаря реализации большинства победил «Сибирь»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Астане.
01.11.2022 18:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Радулов включен в заявку «Ак Барса» на матч против ЦСКА
Игра начнется в 19:00 мск.
01.11.2022 18:23
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ объявила лучших игроков октября
Все четыре хоккеиста представляют разные клубы.
01.11.2022 16:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Экс-защитник «Спартака» стал скаутом «Флориды»
Хоккеист не объявлял о завершении своей спортивной карьеры.
01.11.2022 15:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Радулов примет участие в матче «Ак Барса» с ЦСКА
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
01.11.2022 12:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гусев подписал двухлетний контракт со СКА
Нападающий уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга.
01.11.2022 10:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Лада» официально подала заявку на вступление в КХЛ
Ранее стало известно, что новым партнером лиги станет тольяттинский «АвтоВАЗ».
01.11.2022 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Лос-Анджелес» разгромил на выезде «Сент-Луис», Барбашев ассистировал Торопченко
У «блюзменов» серия из пяти поражений кряду.
01.11.2022 08:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
У Овечкина — гол №785, у Свечникова — победный буллит! Русская дуэль в матче «Каролина» — «Вашингтон» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, а лидер «ураганов» Андрей Свечников принес своей команде победу в серии буллитов (3:2).
Станут ли пентакампеоны гексакампеонами? Специальные ставки на сборную Бразилии на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу традиционно относится к одним из главных фаворитов стартующего 20 ноября чемпионата мира. «Плеймейкер» внимательно изучил специальные линии на выступление пентакампеонов в Катаре-2022.
Упал или напали? Как 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов «попал в реанимацию»
Тревожная и противоречивая информация появляется в прессе о состоянии здоровья 71-летнего гроссмейстера Анатолия Карпова.
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
В Тюмени появился свой Ибрагимович! Как невероятный гол из российского мини-футбола поставил на уши весь мир (видео)
Воскресенье 30 октября стало хорошим днем для продвижения российского футбола.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 31.10.2022: на кону 2 850 000 рублей!
31 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика