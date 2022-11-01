«Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов «Амуру»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» (1:2).

В основное время за гостей забил Сергей Дубакин (9-я минута), на что хозяева льда ответили шайбой Даниила Алалыкина (39).

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов выиграл «Амур» - 1:0. Победный бросок на счету Ярослава Лихачева.

Таким образом, «тигры» набрали 20 очков и покинули последнее место Восточной конференции, перейдя на десятое место. Клуб из Уфы там же идет вторым, имея в своем активе 34 очка

3 ноября «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Амур» проведет выездную встречу с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» - «Амур» - 1:2Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1Б)

Голы:

0:1 – Дубакин (Барулин, Вихарев), 8:15

1:1 – Алалыкин (Бирюков, Башкиров), 38:40

1:2 - Лихачев - победный буллит