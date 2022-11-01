Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» в матче против «Амура»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о проигрыше своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

Отмечается, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе дальневосточного клуба шайбой отметился Сергей Дубакин, а уфимцев – Данил Алалыкин. В овертайме счет на табло остался неизменным, а в серии буллитов сильнее оказались хабаровчане.

«Несмотря на поражение, это был хороший матч с нашей стороны. Моменты были, мы контролировали шайбу и ход матча. Однако удача оказалась на стороне соперников в серии буллитов. «Амур» – крепкая команда с отличной вратарской бригадой. В этот раз они оказались сильнее», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

Напомним, что 3 ноября подопечные Козлова проведут гостевую встречу с «Ак Барсом». В тот же день «Амур» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.