«Торпедо» обыграло «Витязь» в гостях

«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Витязь» со счетом 3:1.

За нижегородцев забивали Алексей Кручинин (1-я минута), Егор Виноградов (17), Александр Дарьин (40). У хозяев льда шайбу в меньшинстве забросил Артем Бородкин (10).

Таким образом, идущие пятыми на Западе автозаводцы набрали 31 очко, строчкой ниже с 28 очками располагается команда из Балашихи.

4 ноября «Витязь» сыграет в гостях с «Трактором», «Торпедо» на следующий день примет на своем льду «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Кручинин (Коваленко, Конюшков), 00:09

1:1 – Бородкин (Руа, Ежов), 09:49 (Мен.)

1:2 – Виноградов (Воронин, Иванов), 16:44

1:3 – Дарьин (Виноградов, Фирстов), 39:15