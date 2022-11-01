Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» дома уступил ЦСКА в матче КХЛ, Радулов отличился результативным пасом

Встреча двух российских команд прошла в Казани.
01 ноября 2022 21:29
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейской команды шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). Хозяева ответили точным бросками Дмитрия Кагарлицкого (20) и Ильи Сафонова (53).

Форвард казанцев Александр Радулов, ранее вернувшийся в основной состав клуба после отстранения, отличился результативной передачей.

Таким образом, ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» идет девятым на Западе (24 очка).

Добавим, что 3 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а ЦСКА в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Кагарлицкий (Войнов, Шипачев), 19:42 (бол.)

1:1 – Светлаков (Григоренко, Нестеров), 39:48 (бол.)

1:2 – Нестеров (Слепышев, Плотников), 44:41

2:2 – Сафонов (Радулов, Войнов), 52:03

2:3 – Мамин (Диц, Окулов), 56:01 (бол.)

Вратари: Мифтахов – Рейдеборн

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Авангард» добился гостевой победы над «Спартаком»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ проходила в Москве.
01.11.2022 21:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Московское «Динамо» одержало победу над «Металлургом»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
01.11.2022 21:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Ак Барс» дома уступил ЦСКА в матче КХЛ, Радулов отличился результативным пасом
Встреча двух российских команд прошла в Казани.
01.11.2022 21:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» в матче против «Амура»
Уфимцы уступили хабаровчанам в серии буллитов.
01.11.2022 21:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» обыграло «Витязь» в гостях
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Балашихе.
01.11.2022 21:10
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов «Амуру»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе.
01.11.2022 19:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Шабанова принес «Трактору» победу над «Адмиралом»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Челябинске.
01.11.2022 19:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Барыс» благодаря реализации большинства победил «Сибирь»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Астане.
01.11.2022 18:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Радулов включен в заявку «Ак Барса» на матч против ЦСКА
Игра начнется в 19:00 мск.
01.11.2022 18:23
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ объявила лучших игроков октября
Все четыре хоккеиста представляют разные клубы.
01.11.2022 16:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
У Овечкина — гол №785, у Свечникова — победный буллит! Русская дуэль в матче «Каролина» — «Вашингтон» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, а лидер «ураганов» Андрей Свечников принес своей команде победу в серии буллитов (3:2).
Станут ли пентакампеоны гексакампеонами? Специальные ставки на сборную Бразилии на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу традиционно относится к одним из главных фаворитов стартующего 20 ноября чемпионата мира. «Плеймейкер» внимательно изучил специальные линии на выступление пентакампеонов в Катаре-2022.
Упал или напали? Как 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов «попал в реанимацию»
Тревожная и противоречивая информация появляется в прессе о состоянии здоровья 71-летнего гроссмейстера Анатолия Карпова.
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
В Тюмени появился свой Ибрагимович! Как невероятный гол из российского мини-футбола поставил на уши весь мир (видео)
Воскресенье 30 октября стало хорошим днем для продвижения российского футбола.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика