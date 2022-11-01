«Ак Барс» дома уступил ЦСКА в матче КХЛ, Радулов отличился результативным пасом

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейской команды шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). Хозяева ответили точным бросками Дмитрия Кагарлицкого (20) и Ильи Сафонова (53).

Форвард казанцев Александр Радулов, ранее вернувшийся в основной состав клуба после отстранения, отличился результативной передачей.

Таким образом, ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» идет девятым на Западе (24 очка).

Добавим, что 3 ноября «Ак Барс» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а ЦСКА в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Кагарлицкий (Войнов, Шипачев), 19:42 (бол.)

1:1 – Светлаков (Григоренко, Нестеров), 39:48 (бол.)

1:2 – Нестеров (Слепышев, Плотников), 44:41

2:2 – Сафонов (Радулов, Войнов), 52:03

2:3 – Мамин (Диц, Окулов), 56:01 (бол.)

Вратари: Мифтахов – Рейдеборн