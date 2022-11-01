Московское «Динамо» одержало победу над «Металлургом»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Металлург» со счетом 4:1.

На голы игроков столичного клуба Максима Джиошвили (8-я минута), Эрика О'Делла (22), Дмитрия Рашевского (59) и того же Джиошвили в пустые ворота (59) команда из Магнитогорска ответила шайбой Архипа Неколенко (27).

Таким образом, бело-голубые, идущие третьими на Западе, набрали 36 очков. «Магнитка» остается с 37 очками лидером Восточной конференции.

«Металлург» 3 ноября сыграет в гостях против «Локомотива», «Динамо» 6-го числа проведет выездную игру против «Адмирала».

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«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Джиошвили, 7:05

2:0 – О'Делл (Мартынов, Бойков), 21:01

2:1 – Неколенко (Акользин), 26:16

3:1 - Рашевский (О'Делл, Волков), 57:26

4:1 – Джиошвили (Муранов), 58:04 (П.В.)

