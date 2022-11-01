Московское «Динамо» одержало победу над «Металлургом»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Металлург» со счетом 4:1.
На голы игроков столичного клуба Максима Джиошвили (8-я минута), Эрика О'Делла (22), Дмитрия Рашевского (59) и того же Джиошвили в пустые ворота (59) команда из Магнитогорска ответила шайбой Архипа Неколенко (27).
Таким образом, бело-голубые, идущие третьими на Западе, набрали 36 очков. «Магнитка» остается с 37 очками лидером Восточной конференции.
«Металлург» 3 ноября сыграет в гостях против «Локомотива», «Динамо» 6-го числа проведет выездную игру против «Адмирала».
КХЛ
Регулярной чемпионат
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Джиошвили, 7:05
2:0 – О'Делл (Мартынов, Бойков), 21:01
2:1 – Неколенко (Акользин), 26:16
3:1 - Рашевский (О'Делл, Волков), 57:26
4:1 – Джиошвили (Муранов), 58:04 (П.В.)