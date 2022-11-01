«Авангард» добился гостевой победы над «Спартаком»

«Авангард» на выезде победил «Спартак» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в команде гостей забивали Корбан Найт (3-я минута), Владимир Ткачев (15), Владимир Жарков (42) и Павел Дедунов (60). Хозяева ответили шайбами Романа Старченко (26) и Дмитрия Вишневского (48).

Таким образом, омичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 25 очков. Московский клуб занимает седьмое место на Западе (27 очков).

Добавим, что 3 ноября «Авангард» проведет домашний матч против «Сибири», а «Спартак» днем позже на своей арене примет «Куньлунь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы:

0:1 – Найт (Ткачев, Береглазов), 02:59 (бол.)

0:2 – Ткачев (Буше, Броадхерст), 14:56 (бол.)

1:2 – Старченко (Локтионов, Кин), 25:41

1:3 – Жарков (Грицюк), 41:49

2:3 – Вишневский (Локтионов, Хохлачев), 47:29

2:4 – Дедунов (Шарипзянов, Жарков), 59:12 (п.в.)

Вратари: Рыбар – Демченко