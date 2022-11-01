Радулов назвал причину поражения «Ак Барса» в матче с ЦСКА 

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов подвел итоги матча против ЦСКА (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Отмечается, что для нападающего казанской команды это стал первый матч после отстранения. 36-летний хоккеист отличился результативной передачей, однако это не помогло избежать поражения.

«В равных составах мы выглядели неплохо. Необязательные удаления ломают нашу игру. Нам необходимо самим зарабатывать удаления, больше лезть на ворота, стараться обыгрывать, чтобы вынудить соперника фолить. Нужно всегда давать себе возможность оставаться в игре и ждать ошибок соперника», – приводит слова Радулова клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что 3 ноября «Ак Барс» проведет домашний матч против «Салавата Юлаева».