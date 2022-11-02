Тренер «Торпедо» Ларионов – об игре с «Витязем»: Приятно вернуться домой с победой

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе своей команды над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе нижегородского клуба шайбами отметились Алексей Кручинин (1-я минута), Егор Виноградов (17) и Александр Дарьин (40). Хозяева ответили голом Артема Бородкина (10).

«Стоит поблагодарить соперника за хорошую игру. Они держали в напряжении нас до конца, была возможность сравнять и перевести матч в овертайм. Мы планировали начать игру в быстром темпе и забросить быструю шайбу. Установка сработала. Мы рады закончить выездную серию победой. Всегда приятно вернуться домой с победой», – приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после 25 игр «Торпедо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 31 очко.

5 ноября клуб из Нижнего Новгорода проведет домашнюю встречу против ярославского «Локомотива».