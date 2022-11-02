3 очка Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Оттавой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Оттава» завершился в пользу хозяев со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий Никита Кучеров: он забросил победную шайбу, а также отдал две голевых передачи.

Таким образом, его команда одержала третью победу кряду, а «сенаторы» потерпели третье поражение подряд.

4 ноября «Тампа» сыграет с «Каролиной», а «Оттава» в тот же день встретится с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы:

0:1 – 6 Гэмбрелл ()

1:1 – 24 Сергачев (Кучеров, Стэмкос)

1:2 – 33 Жозеф ()

2:2 – 52 Киллорн (Пол, Стэмкос)

2:3 – 52 Жиру (Ткачак)

3:3 – 53 Пойнт (Коул, Кучеров)

4:3 – 58 Кучеров (Пойнт, Сергачев)

Вратари: Ан. Василевский 12/15 – Форсберг 30/34.