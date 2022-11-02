3 очка Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Оттавой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Оттава» завершился в пользу хозяев со счетом 4:3.
Главным героем встречи стал российский нападающий Никита Кучеров: он забросил победную шайбу, а также отдал две голевых передачи.
Таким образом, его команда одержала третью победу кряду, а «сенаторы» потерпели третье поражение подряд.
4 ноября «Тампа» сыграет с «Каролиной», а «Оттава» в тот же день встретится с «Вегасом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы:
0:1 – 6 Гэмбрелл ()
1:1 – 24 Сергачев (Кучеров, Стэмкос)
1:2 – 33 Жозеф ()
2:2 – 52 Киллорн (Пол, Стэмкос)
2:3 – 52 Жиру (Ткачак)
3:3 – 53 Пойнт (Коул, Кучеров)
4:3 – 58 Кучеров (Пойнт, Сергачев)
Вратари: Ан. Василевский 12/15 – Форсберг 30/34.
источник: «Советский спорт»