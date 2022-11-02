Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

3 очка Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Оттавой»

Российский нападающий стал автором решающего гола.
02 ноября 2022 08:32
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Оттава» завершился в пользу хозяев со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал российский нападающий Никита Кучеров: он забросил победную шайбу, а также отдал две голевых передачи.

Таким образом, его команда одержала третью победу кряду, а «сенаторы» потерпели третье поражение подряд.

4 ноября «Тампа» сыграет с «Каролиной», а «Оттава» в тот же день встретится с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы:

0:1 – 6 Гэмбрелл ()

1:1 – 24 Сергачев (Кучеров, Стэмкос)

1:2 – 33 Жозеф ()

2:2 – 52 Киллорн (Пол, Стэмкос)

2:3 – 52 Жиру (Ткачак)

3:3 – 53 Пойнт (Коул, Кучеров)

4:3 – 58 Кучеров (Пойнт, Сергачев)

Вратари: Ан. Василевский 12/15 – Форсберг 30/34.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин отдал голевой пас
Все решил точный бросок Ши Теодора.
02.11.2022 08:49
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
3 очка Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Оттавой»
Российский нападающий стал автором решающего гола.
02.11.2022 08:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Торпедо» Ларионов – об игре с «Витязем»: Приятно вернуться домой с победой
Гости открыли счет встречи на 9-й секунде.
02.11.2022 00:01
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Радулов назвал причину поражения «Ак Барса» в матче с ЦСКА 
Нападающий вернулся в состав казанской команды после отстранения.
01.11.2022 23:02
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» добился гостевой победы над «Спартаком»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ проходила в Москве.
01.11.2022 21:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Московское «Динамо» одержало победу над «Металлургом»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
01.11.2022 21:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Ак Барс» дома уступил ЦСКА в матче КХЛ, Радулов отличился результативным пасом
Встреча двух российских команд прошла в Казани.
01.11.2022 21:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» в матче против «Амура»
Уфимцы уступили хабаровчанам в серии буллитов.
01.11.2022 21:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» обыграло «Витязь» в гостях
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Балашихе.
01.11.2022 21:10
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов «Амуру»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Уфе.
01.11.2022 19:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
«Айнтрахт» сотворил историю, «Бавария» набрала 18 очков из 18! Немецкий день в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов групповой турнир завершился еще в трех группах.
От защиты Бивола до титульника Нурмагомедова! Что ждет фанатов бокса и ММА в ноябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков третьего осеннего месяца.
У Симеоне — кризис жанра! Как «Атлетико» проиграл «Порту» и остался без евровесны
В группе B Лиги чемпионов «матрасники» уступили в Порту (1:2) и заняли последнее место в своем квартете, оставшись даже без плей-офф Лиги Европы.
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика