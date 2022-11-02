«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Вашингтона» уступили игрокам «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Его соотечественники и партнеры по команде, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, очков не набрали.
Таким образом, «Кэпиталз» уступили во втором матче кряду, а «рыцари» выиграли пятую встречу подряд.
4 ноября «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», а «Вегас» в тот же день отправится в гости к «Оттаве».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Вегас» – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – 4 Юханссон (Овечкин, Строум)
1:1 – 19 Айкел (Пьетранжело, Стивенсон)
2:1 – 22 ван Римсдайк (Строум)
2:2 – 55 Каррье (Пьетранжело, Карлссон)
2:3 – 62 Теодор (Пьетранжело, Айкел)
Вратари: Линдгрен 28/31 – Томпсон 19/21.