Дубль Капризова принес победу «Миннесоте» в матче с «Монреалем»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» – «Монреаль» завершился в пользу хозяев со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал российский нападающий Кирилл Капризов, забросивший две шайбы.

Таким образом, «дикари» одержали четвертую победу за последние пять встреч, а «Канадиенс» прервали серию из двух побед кряду.

4 ноября «Миннесота» сыграет против «Сиэтла», а «Монреаль» в тот же день встретится с «Виннипегом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Монреаль» – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 – 22 Шоу (Эрикссон Эк)

2:0 – 24 Капризов (Эрикссон Эк, Болди)

3:0 – 35 Капризов (Джост, Росси)

3:1 – 54 Сузуки (Уайдман, Дак)

4:1 – 57 Болди (Сперджен, Дьюар)

Вратари: Флери 34/35 – Аллен 27/30.