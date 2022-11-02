Дубль Капризова принес победу «Миннесоте» в матче с «Монреалем»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» – «Монреаль» завершился в пользу хозяев со счетом 4:1.
Главным героем встречи стал российский нападающий Кирилл Капризов, забросивший две шайбы.
Таким образом, «дикари» одержали четвертую победу за последние пять встреч, а «Канадиенс» прервали серию из двух побед кряду.
4 ноября «Миннесота» сыграет против «Сиэтла», а «Монреаль» в тот же день встретится с «Виннипегом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Монреаль» – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 – 22 Шоу (Эрикссон Эк)
2:0 – 24 Капризов (Эрикссон Эк, Болди)
3:0 – 35 Капризов (Джост, Росси)
3:1 – 54 Сузуки (Уайдман, Дак)
4:1 – 57 Болди (Сперджен, Дьюар)
Вратари: Флери 34/35 – Аллен 27/30.
источник: «Советский спорт»