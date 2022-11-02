Тренер «Миннесоты»: Капризов знает, как оказаться в нужном месте и забить

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон после победы над «Монреалем» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ поделился мнением об игре нападающего команды Кирилла Капризова. Россиянин в этой встрече оформил дубль.

«Сегодня он находился не там, где обычно во время игры в большинстве. Но Кирилл знает, как оказаться в нужном месте и забросить шайбу», - приводит слова специалиста пресс-служба «Уайлд».

«Миннесота» одержала четвертую победу за последние пять встреч, а «Канадиенс» прервали серию из двух побед кряду.

4 ноября «Миннесота» сыграет против «Сиэтла», а «Монреаль» в тот же день встретится с «Виннипегом».