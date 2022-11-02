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Тренер «Динамо-Невы» Зыбин возглавил женскую сборную России по хоккею

Также сформирован новый тренерский штаб национальной команды.
02 ноября 2022 16:23
автор: Александр Евграфов

Новым главным тренером женской сборной России по хоккею назначен Александр Зыбин, сообщается на официальном сайте Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Зыбин возглавляет команду «Динамо-Нева», которая лидирует в первенстве России среди женских команд. Под руководством Зыбина команда становилась серебряным призёром ЖХЛ и дважды брала бронзу чемпионата России. 62-летний специалист сменит на этом посту Евгения Бобарико.

В тренерский штаб Зыбина вошли главные тренера клубов «Агидель» Валерий Давлетшин и «7.62» Александр Сырцов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Янушевич.

Зыбин проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, в котором примут участие 28 хоккеисток ЖХЛ

Последним турниром, где выступала женская сборная России, были Олимпийские игры в Пекине.

источник: «Советский спорт»
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