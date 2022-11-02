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Шайба Мартынова в меньшинстве принесла минскому «Динамо» победу над «Куньлунь Ред Стар»

Игра прошла в Мытищах.
02 ноября 2022 21:27
автор: Максим Скороходов

Минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Куньлунь» со счетом 3:2.

На реализацию большинства от хоккеистов китайской команды Закари Лесли (4-я минута) и Паркера Фу (11) клуб из Белоруссии ответил шайбами Джозефа Душака (14), Вадима Мороза (19) и Игоря Мартынова в меньшинстве за секунду до свистка об окончании третьего периода (60).

Таким образом, команда из Минска идет с 26 очками восьмой в Западной конференции, «Ред Стар» там же с 21 очками занимает десятую позицию

4 ноября «Куньлунь» сыграет в гостях со «Спартаком», «Динамо» спустя два дня примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Динамо» (Минск) - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы:
1:0 – Лесли (Йип), 3:01 (Бол.)
2:0 – Фу (Лесли, Родуолд), 10:02
2:1 – Душак (Варфоломеев, Мосалев), 13:08
2:2 – Мороз (Пакетт, Спунер), 18:37
2:3 - Мартынов, 59:59 (Мен.)

источник: «Советский спорт»
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