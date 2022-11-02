Гусев вернулся в СКА и помог клубу продлить победную серию до восьми матчей в КХЛ, обыграв «Сочи»

Лидер Западной конференции СКА победил «Сочи» и продлил свою беспроигрышную серию до восьми матчей. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 5:2. СКА трижды по ходу встречи реализовывали численное преимущество.

В составе победителей отличились Андрей Педан (18-я минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Василий Глотов (56) и вернувшийся в состав СКА Никита Гусев (53), который отметился еще и результативной передачей. У гостей шайбы на счету Никиты Феоктистова (5) и Андрея Алтыбармакяна (40).

СКА укрепил лидерство в Западной конференции, набрав 49 очков, у хоккеистов «Сочи», которые терпят поражение в десятой игре подряд, 9 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу на Западе.

В следующем матче в Санкт-Петербурге 5 ноября армейцы примут лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург», а днем ранее «Сочи» сыграет в Череповце с «Северсталью».

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СКА (Санкт-Петербург) – «Сочи» - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы:

0:1 – Феоктистов (Попугаев), 04:28,

1:1 – Педан, 17:56,

1:2 – Алтыбармакян (Гормли), 39:27,

2:2 – Фальковский (Гусев, Пыленков), 41:51 (бол.),

3:2 – Хуснутдинов (Ожиганов), 51:08,

4:2 – Гусев (Пыленков), 52:30 (бол.),

5:2 – Глотов (Зыков, Хайруллин), 55:43 (бол.).

Вратари: Самонов - Третьяк