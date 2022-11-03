Хет-трик Тавареса принес «Торонто» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду нанес поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Джон Таварес. Еще по одной шайбе забросили Остон Мэттьюз и Захари Эштон-Риз. Дважды «кленовые листья» реализовывали большинство.

Гости ответили шайбами Джоэла Фэраби и Оуэна Типпетта, также воспользовавшегося численным перевесом.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов провел на льду весь матч.

«Мэйпл Лифс» набрали 12 очков и вышли на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Летчики» с таким же количеством очков расположились строчкой выше.