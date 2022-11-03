Ассистентский дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на своем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Викор Олофссон. Еще по одной шайбе забросили Йон Петерка, Тэйдж Томпсон, реализовавший большинство, Алекс Тах и Кайл Окпосо.

Гости ответили точными бросками Джейсона Закера, Джоша Арчибальда и Джейка Гюнцела, также воспользовавшегося розыгрышем численного преимущества. Дважды партнерам ассистировал Евгений Малкин.

«Баффало» набрал 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с десятью очками пока 13-й.