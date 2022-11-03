Сын Горди Хоу: Уверен, если бы папа и мама были здесь, то они поддерживали бы Овечкина

Марк Хоу, сын Горди Хоу высказался, о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догоняет его отца в гонке бомбардиров в истории НХЛ.

«Знаю, если бы отец был тут, он бы ездил за Овечкиным. Я вам это гарантирую. У папы были отличные отношения с Уэйном Гретцки, они с мамой следили за его матами, пока он не побил рекорд. Уверен, если бы папа и мама были здесь, то они поддерживали бы Алекса в этом великом достижении», - сказал Мар Хоу американской прессе.

Добавим, что Гретци забросил за свою карьеру 894 шайбы в НХЛ, обойдя Хоу, у которого 801 гол. Овечкин отстает от второго места на 16 точных бросков.