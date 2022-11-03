«Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Авангард» на своей площадке принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

В составе хозяев отличились Рид Буше (дважды) и Алекс Бродхерст.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Сетдикова и Михала Чайковски.

Таким образом, «Авангард» с 27 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Омске с «Витязем» (6 ноября), а «Сибирь» отправится на выезд к «Автомобилисту» (5 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Сибирь» – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Сетдиков (), 1:24

1:1 – Буше (), 28:41

1:2 – Чайковски (Коротков, Бутузов), 37:44

2:2 – Бродхерст (Ткачев, Буше), 50:48

3:2 – Буше (Ткачев), 64:26.