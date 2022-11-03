Хет-трик Елисеева помог «Адмиралу» на выезде победить «Барыс»

«Адмирал» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Астане завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

В составе победителей хет-триком отметился Николай Елисеев (29, 35, 49 минута), а за пять секунд до конца встречи численное преимущество реализовал Александр Горшков (60). У хозяев площадки шайба на счету Егора Петухова (26).

«Адмирал», благодаря четвертой подряд победе, набрал 30 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Барыса» 25 очков, казахстанский клуб находится на седьмом месте на Востоке.

Следующий матч «Адмирал» проведет дома 6 ноября против московского «Динамо», а «Барыс» 8 ноября в Астане сыграет с подмосковным «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Голы:

1:0 – Петухов (Сагадеев, Гайтамиров), 25:09

1:1 – Елисеев (Шулак, Криштоф), 28:46

1:2 – Елисеев (Грачев), 34:54

1:3 – Елисеев (Лисовец, Криштоф), 48:57

1:4 – Горшков (Саюстов, Лисовец), 59:55 (бол.).

Вратари: Гудачек - Серебряков