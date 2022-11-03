Словацкий хоккеист Бучек заявил, что зрители вправе критиковать его за игру в России

Экс-нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, выступающий в Чехии за «Тршинец», был освистан зрителями после своего первого гола за новую команду.

Многие считают, что критика связана из-за его игры в России.

- Я это заметил. Критика оправдана. Я стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправдано, и я, наверное, на этом закончу, - сказал форвард чешским журналистам.

В прошлом сезоне Бучек сыграл 6 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и не отличился результативными действиями.