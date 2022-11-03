Дубль Голышева помог «Автомобилисту» победить «Амур» в матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу екатеринбургского клуба.
В составе хозяев дубль оформил Анатолий Голышев. Также по одному разу отличились Брукс Мэйсек и Патрис Кормье.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Ярослава Лихачева и Ивана Николишина.
Таким образом, «Автомобилист» с 33 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Амур» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 20 очков.
В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Сибирь» (5 ноября), а «Амур» сыграет в Хабаровске с московским «Динамо» (8 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» – «Амур» – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы:
0:1 – Лихачев (Гребенкин, Николишин), 7:55
1:1 – Голышев (), 19:38
2:1 – Мэйсек (Волк), 22:56
2:2 – Николишин (Вихарев, Лихачев), 28:47
3:2 – Голышев (Эберт, Да Коста), 43:59
4:2 – Кормье (пустые ворота), 59:52.